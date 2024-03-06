Жидкость для вейпов и табак для кальяна не имел обязательной маркировки. Индивидуального предпринимателя могут наказать.

Жидкость для вейпов и табак для кальяна не имел обязательной маркировки. Индивидуального предпринимателя могут наказать.

В Омске в одном из магазинов в торговом центре на улице Рождественского нашли немаркированную продукцию. Там незаконно продавали жидкость для электронных сигарет и вейпов, а также табак для кальяна. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, всего насчитали 1257 единиц такой продукции. Ни один из товаров не имел обязательной маркировки.

– С 1 декабря 2023 года в России введен запрет на розничную реализацию немаркированной средствами идентификации никотинсодержащей продукции, к которой относятся жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащиеся в составе электронных систем доставки никотина, – добавили в ведомстве.

Весь товар изъяли. В отношении индивидуального предпринимателя могут составить протокол по статье «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке». Окончательное решение примет региональный Роспотребнадзор.