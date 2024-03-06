Мэр Омска сможет без посредников раздавать поручения главам окружных администраций. А его первый зам – контролировать жизнеобеспечение города.

Мэр Омска сможет без посредников раздавать поручения главам окружных администраций. А его первый зам – контролировать жизнеобеспечение города.

На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании горсовета в Омске обсуждались изменения в структуре администрации. Власти предложили вернуть подчинение окружных администраций напрямую мэру Сергею Шелесту. А первого вице-мэра Евгения Фомина освободить от этой нагрузки, чтобы он смог сосредоточиться на вопросах ЖКХ и жизнеобеспечения города.

Глава города назвал причины принятия такого решения, прозрачно намекая на проблемы с уборкой снега и многочисленные коммунальные аварии нынешней зимой. Все эти вопросы поручат первому вице-мэру.

– Прошедшая зима вскрыла много проблем в части департамента городского хозяйства. Поэтому предложены такие изменения. Чтобы первый вице-мэр получил возможность более заниматься своей непосредственной деятельностью. А руководство округов я замкнул на себе, появится более прямая связь и более быстрое взаимодействие. В данной ситуации это оптимальное решение, – пояснил Шелест.

Депутаты горсовета единогласно поддержали инициативу городской администрации.

Напомним, что окружные администрации были выведены из прямого подчинения мэру Омска 25 января 2022 года. И перепоручены первому заместителю главы города Евгению Фомину.