Изменения в структуру городской администрации объяснили необходимостью дать первому вице-мэру больше времени на решение основных задач.

Изменения в структуру городской администрации объяснили необходимостью дать первому вице-мэру больше времени на решение основных задач.

На следующей неделе в Омском городском Совете состоится внеочередное заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления. На повестке дня два вопроса, касающихся существенного изменения в городской системе власти: выведение административных округов из подчинения первому заместителю мэра и подчинение их напрямую главе города Сергею Шелесту.

Инициатором выступила администрация города, докладчиком на заседании будет глава юридического департамента мэрии Олег Баланов, сообщает портал «Город55». Формальным обоснованием является необходимость дать первому заместителю мэра Евгению Фомину больше времени на решение основных задач.

– Данное изменение позволит первому заместителю мэра города Омска, директору департамента городского хозяйства администрации города Омска сосредоточить усилия на вопросах жизнеобеспечения населения, дорожного хозяйства, благоустройства территории, догазификации и бытового обслуживания населения, что должно повысить оперативность и качество выполняемых функций в указанных сферах, – говорится в пояснительной записке к документу.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Ранее административные округа подчинялись напрямую мэру, однако затем структура городской администрации была изменена. Сейчас все возвращают назад.