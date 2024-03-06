Омск-Информ
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·Политика

Если мэр Омска станет одним из победителей акции «Выбирай Россию», то оставлять ценные подарки себе он не будет.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что сделает, если выиграет в акции «Выбирай Россию» квартиру, машину или деньги.

– Как-то в жизни мне не удавалось что-то выиграть или получить просто так. Но, если вдруг в ходе акции «Выбирай Россию» я выиграю квартиру, она будет передана в муниципальный жилой фонд, машину или деньги передам в пользу СВО. Себе точно ничего оставлять не планирую, – заверил градоначальник.

Напомним, что акция «Выбирай Россию» пройдет в дни выборов президента с 15 по 17 марта.

·Политика

Если мэр Омска станет одним из победителей акции «Выбирай Россию», то оставлять ценные подарки себе он не будет.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что сделает, если выиграет в акции «Выбирай Россию» квартиру, машину или деньги.

– Как-то в жизни мне не удавалось что-то выиграть или получить просто так. Но, если вдруг в ходе акции «Выбирай Россию» я выиграю квартиру, она будет передана в муниципальный жилой фонд, машину или деньги передам в пользу СВО. Себе точно ничего оставлять не планирую, – заверил градоначальник.

Напомним, что акция «Выбирай Россию» пройдет в дни выборов президента с 15 по 17 марта.