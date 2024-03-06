Если мэр Омска станет одним из победителей акции «Выбирай Россию», то оставлять ценные подарки себе он не будет.

Если мэр Омска станет одним из победителей акции «Выбирай Россию», то оставлять ценные подарки себе он не будет.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что сделает, если выиграет в акции «Выбирай Россию» квартиру, машину или деньги.

– Как-то в жизни мне не удавалось что-то выиграть или получить просто так. Но, если вдруг в ходе акции «Выбирай Россию» я выиграю квартиру, она будет передана в муниципальный жилой фонд, машину или деньги передам в пользу СВО. Себе точно ничего оставлять не планирую, – заверил градоначальник.

Напомним, что акция «Выбирай Россию» пройдет в дни выборов президента с 15 по 17 марта.