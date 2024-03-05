Парк аттракционов «Луна-парк», который работает у ТРК «Континент» с 2012 года, решили продать за 3,3 млн рублей.
В Омске продают парк аттракционов «Луна-парк». Его площадь составляет 1800 кв. м. С 2012 года парк каждое лето работал на парковке у ТРК «Континент». Стоимость комплекса составляет 3,3 млн рублей. Как заверяет собственник, бизнес является готовым и прибыльным.
В стоимость «Луна-парка» входит большой надувной батут, надувной бассейн с 6 лодками, автодром с электроавтомобилями, тарзанка «Кенгуру», а также карусель «Ветерок», ограждение и торговое оборудование.
– Все документы на аттракционы в полном порядке, аттракционы стоят на учете в Гостехнадзоре, – отметил собственник бизнеса в объявлении.
Причиной продажи парка собственник назвал сокращение данного направления своей деятельности.