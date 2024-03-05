Омск-Информ
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·Общество

Несмотря на снижение заболеваемости, омичей просят соблюдать меры профилактики.
За последнюю неделю февраля показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омской области составил 52,6 на 10 тыс. населения. Это более чем на 28 % ниже, чем на предыдущей неделе. Более чем половина циркулирующих вирусов в регионе – грипп.
– Вирусы негриппозной этиологии составляют – 32,7 %, в том числе коронавирусы (сезонные) – 7,0 %, респираторно-синцитиальные вирусы – 7,0 %, метапневмовирусы – 4,7 %, риновирусы – 4,7 %, аденовирусы – 4,7 %, вирусы парагриппа – 2,3 % и бокавирусы – 2,3 %. Вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19 –11,6 %, – рассказали в Роспотребнадзоре.
Несмотря на снижение заболеваемости, омичей просят соблюдать меры профилактики.
·Общество

Несмотря на снижение заболеваемости, омичей просят соблюдать меры профилактики.
За последнюю неделю февраля показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омской области составил 52,6 на 10 тыс. населения. Это более чем на 28 % ниже, чем на предыдущей неделе. Более чем половина циркулирующих вирусов в регионе – грипп.
– Вирусы негриппозной этиологии составляют – 32,7 %, в том числе коронавирусы (сезонные) – 7,0 %, респираторно-синцитиальные вирусы – 7,0 %, метапневмовирусы – 4,7 %, риновирусы – 4,7 %, аденовирусы – 4,7 %, вирусы парагриппа – 2,3 % и бокавирусы – 2,3 %. Вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19 –11,6 %, – рассказали в Роспотребнадзоре.
Несмотря на снижение заболеваемости, омичей просят соблюдать меры профилактики.