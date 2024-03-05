С 1 марта 2024 года РСХБ повысил ставки по сберегательным продуктам «Доходный», «Доходный Пенсионный» и «Свой вклад» в рублях.

С 1 марта 2024 года РСХБ повысил ставки по сберегательным продуктам «Доходный», «Доходный Пенсионный» и «Свой вклад» в рублях.

Процентная ставка выросла для вкладов срочностью 6 месяцев, без опций пополнения и совершения расходных операций. Минимальная сумма при открытии вкладов «Доходный» 3 000 рублей, «Доходный Пенсионный» 500 рублей и «Свой вклад» 5 тыс. рублей. Максимальная ставка достигла 15,5% при выборе выплаты процентов в конце срока.

Максимальная сумма вклада не ограничена. Выплата процентов осуществляется как ежемесячно, так и по окончанию срока размещения. Сберегательные продукты можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Процентная ставка рассчитывается в зависимости от канала открытия и условий, выбранных клиентом банка: срока размещения, возможности пополнения или частичного снятия средств или срока выплаты процентов.

— Для меня вклады — это понятный и предсказуемый способ накопить. Поэтому я активно слежу за изменением ставок и всегда стараюсь выбрать наиболее выгодный вариант. В настоящий момент возможность разместить деньги под 15,5% в надежном банке - это привлекательное предложение, — поделился своем мнением клиент банка Георгий Семенов.

«Доходный» – это один из самых популярных продуктов РСХБ. Он неоднократно входил в рейтинги самых прибыльных, а недавно возглавил топ самых выгодных долгосрочных вкладов по версии платформы Выбери.ру.

Быстро и удобно открыть упомянутые вклады можно в дистанционных каналах обслуживания - интернет-банке и мобильном приложении, а также при личном визите в офисы РСХБ.

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