Омск-Информ
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·Общество

Сергей Белов и Эдуард Семенов до сих пор находятся в отпуске без содержания.
Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова и Эдуарда Семенова, посадивших самолет в поле под Новосибирском, отстранили от работы. До сих пор они находятся в отпуске без содержания, сообщает «РИА Новости». Об этом заявили в самой компании.
Напомним, самолет «Уральских авиалиний» Сочи – Омск экстренно приземлился в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября прошлого года из-за отказа гидросистемы. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Сам лайнер до сих пор находится в поле. Глава Убинского района Олег Конюк отметил, что хочет, чтобы самолет остался там как монумент.
·Общество

Сергей Белов и Эдуард Семенов до сих пор находятся в отпуске без содержания.
Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова и Эдуарда Семенова, посадивших самолет в поле под Новосибирском, отстранили от работы. До сих пор они находятся в отпуске без содержания, сообщает «РИА Новости». Об этом заявили в самой компании.
Напомним, самолет «Уральских авиалиний» Сочи – Омск экстренно приземлился в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября прошлого года из-за отказа гидросистемы. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Сам лайнер до сих пор находится в поле. Глава Убинского района Олег Конюк отметил, что хочет, чтобы самолет остался там как монумент.