Воздушное судно, экстренно приземлившееся на поле в Новосибирской области, хотят использовать как монумент.

Воздушное судно, экстренно приземлившееся на поле в Новосибирской области, хотят использовать как монумент.

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк вновь высказался о самолете «Уральских авиалиний», который уже почти полгода стоит на местном пшеничном поле после экстренной посадки в сентябре прошлого года. Как отметил чиновник, ему хотелось бы, чтобы борт оставался на этом месте как монумент.

– Мы ведем переговоры об этом с авиакомпанией, я высказал им свое пожелание. Однако представители «Уральских авиалиний» пока не говорят о планах по поводу самолета, – цитирует Конюка «КП-Новосибирск».

Ранее Олег Конюк рассказывал, что к месту посадки водят экскурсии.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в Убинском районе 12 сентября прошлого года из-за отказа гидросистемы. Никто из пассажиров серьезно не пострадал. В январе сообщалось, что лайнер утилизируют.