К самолету, стоящему уже 5 месяцев в поле, ездят жители Новосибирска и даже жители Омска, находящиеся в соседнем регионе.

К самолету, стоящему уже 5 месяцев в поле, ездят жители Новосибирска и даже жители Омска, находящиеся в соседнем регионе.

К севшему в пшеничном поле самолету «Уральских авиалиний» уже водят экскурсии. Об этом РИА «Омск-информ» сообщил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

По словам главы района, самолет – это теперь самая известная местная достопримечательность.

- Все из наших кто хотел, уже побывали там (на пшеничном поле, - прим. РИА «Омск-информ»). Теперь едут из Новосибирска. Я сам недавно к самолету гостей возил. Зимой, конечно, поток поменьше стал, но все равно люди есть. И ваши омские едут – те, кто в Новосибирске по делам находится, - рассказал Конюк.

Также Олег Конюк рассказал о состоянии лайнера, который то хотели поднимать в небо, то разбирать по частям.

Самолет сел на пшеничное поле неподалеку от Убинского 12 сентября. На борту было 166 пассажиров, никто не пострадал.