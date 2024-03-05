Билеты на матчи плей-офф МХЛ, которые состоятся на этой неделе, стоят дороже, чем на игры регулярного чемпионата.

Билеты на матчи плей-офф МХЛ, которые состоятся на этой неделе, стоят дороже, чем на игры регулярного чемпионата.

На этой неделе состоятся первые матчи плей-офф МХЛ с участием команды «Омские Ястребы». Накануне в продажу поступили билеты.

Стоимость билетов составляет 250–350 рублей. Это дороже, чем на игры регулярного чемпионата, на которые можно было сходить за 150–250 рублей. Но можно вспомнить решающие игры плей-офф прошлого и позапрошлого сезонов, на которые билеты разлетались, едва поступив в продажу.

Первый матч «Омских Ястребов» против «Стальных Лисов» из Магнитогорска начнется 7 марта в 17:00. Вторая игра серии Кубка Харламова до трех побед состоится 8 марта в 13:00.