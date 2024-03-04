Деньги якобы отправлялись в качестве оплаты товаров. Однако на деле это было не так.

Деньги якобы отправлялись в качестве оплаты товаров. Однако на деле это было не так.

Омская транспортная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства о валютном регулировании. Оказалось, что в 2022 году несколько омичей зарегистрировали юридическое лицо. От его имени они перевели на счета иностранцев более 3 млн рублей. Деньги якобы отправлялись в качестве оплаты товаров.

– При этом предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, – отметили в надзорном ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Расследование продолжается.