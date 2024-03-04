Девочка решила пойти по неизвестной местности. Внезапно дорогу ей преградили бродячие собаки. Спасаться от них пришлось на дереве.
В Омске росгвардейцы спасли 16-летнюю девочку от стаи бродячих собак. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел вчера, 3 марта, у жилого дома в Кировском округе. Девочка приехала на спортивное мероприятие по автомобильным гонкам и решила сократить путь по неизвестной местности. Внезапно школьнице преградила дорогу стая бродячих собак. Чтобы спастись от четвероногих, юной омичке пришлось прятаться на дереве. Оттуда она и позвонила в полицию.
На помощь приехали сотрудники Росгвардии. Школьница находилась на высоте около 1,5 метра.
– Один из стражей порядка помог омичке спуститься с дерева. Замерзшей девушке предложили погреться в служебном автомобиле и угостили горячим чаем, – добавили в ведомстве.
После этого школьницу передали родителям.