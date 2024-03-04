Девочка решила пойти по неизвестной местности. Внезапно дорогу ей преградили бродячие собаки. Спасаться от них пришлось на дереве.

Девочка решила пойти по неизвестной местности. Внезапно дорогу ей преградили бродячие собаки. Спасаться от них пришлось на дереве.

В Омске росгвардейцы спасли 16-летнюю девочку от стаи бродячих собак. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел вчера, 3 марта, у жилого дома в Кировском округе. Девочка приехала на спортивное мероприятие по автомобильным гонкам и решила сократить путь по неизвестной местности. Внезапно школьнице преградила дорогу стая бродячих собак. Чтобы спастись от четвероногих, юной омичке пришлось прятаться на дереве. Оттуда она и позвонила в полицию.

На помощь приехали сотрудники Росгвардии. Школьница находилась на высоте около 1,5 метра.

– Один из стражей порядка помог омичке спуститься с дерева. Замерзшей девушке предложили погреться в служебном автомобиле и угостили горячим чаем, – добавили в ведомстве.

После этого школьницу передали родителям.