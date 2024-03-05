В городе есть множество улиц, на которых не могут разъехаться машины. Причина – оттуда не вывозили снег.

В городе есть множество улиц, на которых не могут разъехаться машины. Причина – оттуда не вывозили снег.

В Омске этой зимой из-за обильных осадков на множестве второстепенных улиц серьезно затруднен проезд. Проезжая часть сильно заужена, там, где было 2 полосы, осталась одна. Где было три полосы – полторы. Со множества дорог снег не вывозили за зиму ни разу.

Как пример, улица Лермонтова на участке от 20 до 25-й Линии двусторонняя, рядом трамвайные пути, снег с этой улицы не вывозили ни разу. Из-за этого проезд сильно затруднен – машины разъезжаются кое-как. На глазах обозревателя РИА «Омск-информ» два кроссовера снесли друг другу боковые стекла, так как авто проехали всего в 15–20 см друг от друга. Логично было бы сделать на этом участке одностороннее движение. Хотя бы временно, пока не растает снег, чтобы предотвратить новые ДТП. Но в ГИБДД не планируют ограничивать движение по подобным улицам, которых в Омске немало.

– На таких улицах нет рисков ДТП с тяжкими последствиями. Где зауженность проезжей части, водители должны руководствоваться Правилами дорожного движения, понимать все дорожные условия. Риск последствий ДТП с тяжкими последствиями там небольшой, – пояснила руководитель отдела пропаганды областного ГИБДД Наталья Бобылева.

Как отметили в ГИБДД, ограничения на загородных трассах вводятся на период бури и метели из-за риска ДТП с тяжкими последствиями, так как на таких дорогах у автомобилей высокая скорость. В городе предполагается, что у автомобилей априори скорость ниже, поэтому риск ДТП меньше. Так что омичам нужно дождаться, когда снег растает.

К слову, в Омске на некоторых участках из-за сугробов все-таки изменили схемы движения. Так, на улице 10 лет Октября в районе «Бауцентра» временно закрыт знак 5.15.1. «Движение по полосам», согласно которому на проезжей части три полосы. Де-факто же там из-за невывезенного снега остались две полосы.