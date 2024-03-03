Главный тренер «Авангарда» считает, что такие игры нужны команды. А его коллега из «Лады» назвал действия своих игроков необъяснимыми.

Главный тренер «Авангарда» считает, что такие игры нужны команды. А его коллега из «Лады» назвал действия своих игроков необъяснимыми.

Тяжелейшую победу «Авангарда» над «Ладой» в овертайме со счетом 3:2 главный тренер омской команды Михаил Кравец занес в актив своей команды.

- Такие игры тоже нужны. Они воспитывают команду, характер каждого игрока. Они дают уверенность на следующую игру. Это очень хороший опыт для всех, кто играл. Я очень рад за ребят, что они не сложили свои клюшки, а бились до конца, - заявил Кравец.

Наставник «Авангарда» согласился с тем, что у команды было много ошибок в первых двух периодах, хотя в третьем периоде они практически исчезли..

- Надо стараться, чтобы их было меньше. И гол сами себе привезли и некоторые моменты «Лады» были начаты из-за наших неточных передач, - признал тренер «Авангарда».

По ходу игры Михаил Кравец перетряхнул звенья, и это помогло.

- Мартынов перешел в звено к Прохоркину и Юрчо, а Жафяров вернулся к Николишину и Игумнову. Оба звена сразу стали играть лучше и агрессивнее, появилось много моментов. Это сработало. И звено Прохоркина организовало гол и звено Николишина. На следующий матч так и оставим, раз работает, - сообщил наставник омской команды.

Кравец также рассказал, что перед овертаймом попросил игроков побольше бросать, что они и сделали и, в конце концов, добыли победу.

В свою очередь, главный тренер «Лады» Олег Браташ назвал необъяснимыми действия своих игроков, которые разбазарили добытое с таким трудом преимущество.