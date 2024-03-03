После того как магнитогорские «Стальные Лисы» выиграли серию плей-ин у нижнекамского «Реактора», именно они стали соперниками омичей.

После того как магнитогорские «Стальные Лисы» выиграли серию плей-ин у нижнекамского «Реактора», именно они стали соперниками омичей.

Сегодня определился соперник «Омских Ястребов» в плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Им стала магнитогорская команда «Стальные Лисы».

В регулярном чемпионате «Ястребы» заняли третье место в Восточной конференции, «Лисы» остались шестыми и были вынуждены проводить матчи плей-ин с нижнекамским «Реактором». Магнитогорская команда выиграла эту короткую серию со счетом 2:1. В решающем матче «Стальные Лисы» не оставили никаких шансов соперникам, победив со счетом 4:0.

Первые матчи 1/8 финала Кубка Харламова пройдут в Омске 7 и 8 марта. Серия продлится до трех побед.

В позапрошлом сезоне «Омские Ястребы» и «Стальные Лисы» встречались в четвертьфинале Кубка Харламова. Тогда омичи уступали в серии со счетом 1:2, но затем невероятным образом выиграли два матча и прошли в полуфинал.