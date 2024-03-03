Также в Омскую область из-за рубежа хотели завезти канадскую чечевицу и американский миндаль.

Также в Омскую область из-за рубежа хотели завезти канадскую чечевицу и американский миндаль.

Омские таможенники постоянно пресекают ввоз в регион различных товаров по поддельным документам. Это же касается и грузов, которые пытаются вывезти из страны. Как сообщил «Коммерческим вестям» заместитель начальника омской таможни Валерий Расколов, за прошлый год совместно с УМВД России по Омской области пресечен вывоз семи вагонов леса, вырубленного в регионе. По его словам, планировался вывоз круглого леса в страну, входящую в ЕАЭС, с помощью недостоверных сведений, внесенных в декларации о сделке с древесиной и в товаросопроводительные документы.

– Мы здесь не только пресекли вывоз этих 500 кубов леса хвойных пород, но еще в ходе проведения совместных мероприятий с правоохранительными органами Омской области было выявлено преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ, – «незаконная вырубка», – сообщил Расколов.

Если говорить о незаконном ввозе товаров, то в 2022 году в Омскую область пытались ввезти 36 тонн санкционной канадской чечевицы, а в 2023 году задержали более 17 тонн миндаля из США.

– Особо хочется отметить, что в течение прошлого года в ходе таможенного контроля были обнаружены и изъяты товары, не заявленные в товаросопроводительных документах, а именно – дроны-беспилотники, промышленные бороскопы, металлоискатели, металлодетекторы, – сообщил начальник Омской таможни Константин Стародубцев. – Мероприятия проводились совместно с нашими коллегами из УФСБ России по Омской области. Судебными решениями эти товары обращены в федеральную собственность и переданы нами на нужды военных и МЧС на общую сумму более 10 млн рублей.

Интересно, что «левых» сигарет в Омскую область стали завозить меньше. А те сигареты, которые изымают, потом уничтожаются.