Омская команда дома накануне выиграла у курского «Авангарда» и теперь лидирует в «серебряном» дивизионе.

Омская команда дома накануне выиграла у курского «Авангарда» и теперь лидирует в «серебряном» дивизионе.

Накануне омский «Иртыш» провел первый матч в «серебряном» дивизионе Второй лиги. Этот же матч стал первым официальным после того, как президентом омского клуба стал Дмитрий Сычев. «Иртыш» играл дома против курского «Авангарда».

Омичи владели преимуществом, но в конце первого тайма пропустили. Зато во второй половине матча «Иртыш» отметился тремя забитыми мячами. Дубль оформил Максим Полковников, для которого такое событие стало первым в карьере. Также с пенальти отличился Андрей Разборов.

Благодаря уверенной победе «Иртыш» после первого тура стал лидером турнира в «серебряном» дивизионе. Следующий матч «речники» проведут 9 марта в Костроме против местного «Спартака». Эта команда также одержала победу на старте чемпионата.