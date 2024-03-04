Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 1 тыс. юаней, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 300 юаней.

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 1 тыс. юаней, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 300 юаней.

Россельхозбанк повысил ставки по вкладу «Доходный» в юанях до 4,5% годовых. Условия действуют для физических лиц, открывших вклад в китайской валюте после 26 февраля 2024 года.

Процентная ставка варьируется в зависимости от выбора срока размещения. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 1 тыс. юаней, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 300 юаней. Максимальная сумма не ограничена.

Выплата процентов может осуществляться как ежемесячно, так и по окончанию срока размещения. Расчетные операции по вкладу не предусмотрены. Повышенные процентные ставки по вкладу «Доходный» в китайских юанях действуют на следующие сроки размещения при выборе выплаты процентов в конце срока вклада:

3 месяца (максимальная ставка составит 3,0%);

6 месяцев (максимальная ставка составит 4,0%);

9 месяцев (максимальная ставка составит 4,25%);

1 год и 1 год 1 месяц (максимальная ставка составит 4,5%).

Открыть вклад можно в офисах банка или в дистанционных каналах обслуживания: интернет-банке и Мобильном приложении «Берегу». Количество дополнительных взносов не ограничено.

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