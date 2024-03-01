Мероприятие прошло в рамках работы международного ветеринарного форума.

Мероприятие прошло в рамках работы международного ветеринарного форума.

В Омской области прошел международный ветеринарный форум «Один мир – одно здоровье: междисциплинарный подход к обеспечению благополучия животных, людей и окружающей среды». На второй день форума прошло торжественное открытие образовательно-производственного кластера по животноводству.

- Это уже второй кластер, который мы открываем с партнерами в университете, первый кластер был открыт по сельскому хозяйству, - отметила Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова. - Это площадка, которая объединяет образовательную организацию, органы власти, наших деловых партнеров, в частности, это предприятия группы ПРОДО и ряд других организаций. Животноводческий кластер включает в себя современные аудитории, оснащенные лаборатории, в него также входит Университетская ветеринарная клиника и кафедра на производстве «Омского бекона». Это позволит внедрять инновационные технологии в образовательной деятельности.

Участники Международного ветеринарного форума, почетные гости, преподаватели осмотрели образовательно-производственный кластер по животноводству, окунулись в атмосферу обучения и обретения ценных знаний. Все аудитории оснащены современным оборудованием, который на данный момент используется в профильных лабораториях и на производственных площадках региона и страны. Главная цель проекта – организовать практическое обучение студентов и подготовку высококлассных специалистов, владеющих современными технологиями.

Первый блок аудиторий относится к дисциплинам «Хирургия», «Акушерство», «Гинекология». В этих аудиториях студенты могут заниматься на тренажерах и осваивать техники для того, чтобы переходить уже непосредственно к операциям на животных.

В Центре экспериментальных исследований гуманитарной и ветеринарной медицины проводятся исследования совместно с учеными Омского государственного медицинского университета. Многие из исследований применяются не только в ветеринарной медицине.

После торжественного открытия кластера прошел семинар «Современные методы ветеринарной хирургии лошадей в России», который провел врач Федерации конного спорта России, врач FEI, ветеринарный врач ветеринарной клиники «Максима Вет» Михаил Сучков. Затем были подведены итоги Международного ветеринарного форума.