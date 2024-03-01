В течение двух недель подрядчик должен украсить раздевалку футбольного клуба «Иртыш». Ему заплатят 125 тыс. рублей.

В течение двух недель подрядчик должен украсить раздевалку футбольного клуба «Иртыш». Ему заплатят 125 тыс. рублей.

В Омске украсят раздевалку футбольного клуба «Иртыш». Займется этим предприниматель Никита Романов. Контракт с ним уже заключили. За работу ему заплатят 125 тыс. рублей.

Раздевалка будет оформлена в цвета клуба – голубой и белый. На одной из стен в центре разместят логотип ФК «Иртыш». Над шкафчиками будут расположены две надписи: «Играй сердцем» и «За Омск».

Кроме того, в помещении установят большой стенд, на котором нанесут несколько значимых для клуба слов: Иртыш, Сибирь, Омск, команда, футбол, клуб, мечта, воля, победа и сила. Рядом будет стоять герб региона с надписью «Правительство Омской области». Все работы подрядчик должен сделать в течение двух недель.