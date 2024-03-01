Мария Заздравных уверена, что автомат по продаже воды – не альтернатива колонкам, а способ сэкономить на приобретении важного ресурса.

Мария Заздравных уверена, что автомат по продаже воды – не альтернатива колонкам, а способ сэкономить на приобретении важного ресурса.

Накануне стало известно, что в Омске появились первые автоматы по продаже питьевой воды. Расположены они в городке Нефтяников на улице Андрианова и на улице Рокоссовского в Солнечном. Стоимость литра воды в автоматах – 4 рубля. Нужно приходить со своей тарой.

Если для жителей Омска автомат по продаже воды диковинка, то для жителей сельских районов области в этом нет ничего необычного. Такие автоматы там появились уже давно. К примеру, в Калачинске есть несколько подобных устройств, стоимость воды в них – 3 рубля за литр. Воду в них берут жители не только города, но и близлежащих сел, где с питьевой водой есть большие проблемы.

Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль Омск» Мария Заздравных также не видит ничего необычного в появлении подобных автоматов. По словам эксперта, подобные устройства есть в других крупных городах. К примеру, в Екатеринбурге они установлены в жилых микрорайонах – в этом городе есть проблемы с питьевой водой. При этом всегда утверждалось, что в Омске – практически лучшая вода в стране, ее можно пить прямо из-под крана. Мария Заздравных утверждает, что все равно в омской водопроводной воде есть накипь из-за большого содержания в ней железа.

– В Омске в воде много железа. Но это не самое страшное. К примеру, в Томске вода жесткая – в чайнике буквально оседают соли, то же самое на Алтае. В районах области тоже проблемы с водой. В Русской Поляне вода мыльная, ей не напьешься, в Чернолучье – мутная, – отметила эксперт.

Автоматы по продаже питьевой воды эксперт назвала альтернативой покупке воды в магазинах, где она продается намного дороже, чем 4 рубля за литр.

– Весь вопрос в том, а кому это нужно? Может быть, это просто альтернатива: можешь купить питьевую воду в магазине, можешь приобрести ее в автомате. Это как возможность не переплачивать за воду и тару. Вряд ли это альтернатива колонкам. Но все-таки мне пока непонятно, на кого рассчитывает этот бизнес, – говорит Мария Заздравных.

Добавим, что установленные в Омске автоматы могут стать способом сэкономить время для тех, кто дома фильтрует воду.