Один из них расположен в Нефтяниках, другой - на Левобережье.

Один из них расположен в Нефтяниках, другой - на Левобережье.

В Омске появились автоматы по продаже воды. Они расположились по адресам Андрианова, 18 и Рокоссовского, 32, сообщает Om1.ru.

Горожане могут приобрести очищенную питьевую воду стоимостью 4 рубля за литр. При этом при покупке воды можно использовать свою тару. Оплатить приобретение можно не только картой, но и наличными.

В автомате омичи могут сразу купить по 5, 10 и 19 литров воды.