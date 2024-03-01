Выступление певицы Элис Харп планируется перед матчем с курским «Авангардом», который пройдет завтра.

Выступление певицы Элис Харп планируется перед матчем с курским «Авангардом», который пройдет завтра.

Омский «Иртыш» продолжает готовиться к рестарту первенства России по футболу во Второй лиге дивизиона «Серебро». Первый матч весенней части омичи проведут с курским «Авангардом».

Болельщиков перед игрой ожидают различные активности, судя по сообщениям из соцсетей «Иртыша». Одним из них станет выступление перед игрой специального гостя – певицы Элис Харп. Девушка – участница музыкальных проектов на различных телеканалах: «Песни», «Новая звезда», «Новая Фабрика звезд».

На своей странице во «ВКонтакте» девушка описывает себя так: «Артист, музыкант, девочка с арфой». Среди ее песен – «Город задыхается», «Просто танцую», «Загадаю» и другие.

Матч «Иртыш» – «Авангард» состоится 2 марта в 17:00 в манеже спорткомплекса «Красная звезда».