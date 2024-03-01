Омск-Информ
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·Спорт

В съемках видео приняли участие губернатор Виталий Хоценко и боец Александр Шлеменко.
Омский «Авангард» выпустил прморолик к началу плей-офф. В съемках видео приняли участие губернатор Виталий Хоценко и боец Александр Шлеменко.
- 1 марта – это не просто первый день весны, это день старта. Старта главной части сезона – плей-офф. Мы начинаем новую игру, участники которой – все! Хоккеисты, тренеры, персонал, омичи и болельщики «Авангарда» по всей стране и за ее пределами... Важен каждый, потому что от каждого зависит, каким будет результат, а мы планируем добраться до босса. Если ты с нами – ты в игре», – заявили в клубе.
Первый матч плей-офф «Авангарда» пройдет уже сегодня - омская команда встретится с тольяттинской «Ладой». Перед матчем на «G-Drive Арене» пройдет автограф-сессия московских футболистов и выступит певец Иракли.

·Спорт

В съемках видео приняли участие губернатор Виталий Хоценко и боец Александр Шлеменко.
Омский «Авангард» выпустил прморолик к началу плей-офф. В съемках видео приняли участие губернатор Виталий Хоценко и боец Александр Шлеменко.
- 1 марта – это не просто первый день весны, это день старта. Старта главной части сезона – плей-офф. Мы начинаем новую игру, участники которой – все! Хоккеисты, тренеры, персонал, омичи и болельщики «Авангарда» по всей стране и за ее пределами... Важен каждый, потому что от каждого зависит, каким будет результат, а мы планируем добраться до босса. Если ты с нами – ты в игре», – заявили в клубе.
Первый матч плей-офф «Авангарда» пройдет уже сегодня - омская команда встретится с тольяттинской «Ладой». Перед матчем на «G-Drive Арене» пройдет автограф-сессия московских футболистов и выступит певец Иракли.