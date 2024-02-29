Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Президент Владимир Путин поручил списать регионам большую часть долгов по бюджетным кредитам.
Регионам России спишут 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам. Такое заявление сегодня сделал Президент РФ Владимир Путин. 
Кроме того, президент заявил о необходимости наращивания портфеля структурных кредитов в регионах минимум на 250 млрд рублей каждый год.
– В 2021 году запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов, а затем эту программу расширили. Регионы отмечают высокую эффективность этого механизма, – отметил президент.
К выполнению этого поручения власти приступят в следующем году.
·Экономика/Бизнес

Президент Владимир Путин поручил списать регионам большую часть долгов по бюджетным кредитам.
Регионам России спишут 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам. Такое заявление сегодня сделал Президент РФ Владимир Путин. 
Кроме того, президент заявил о необходимости наращивания портфеля структурных кредитов в регионах минимум на 250 млрд рублей каждый год.
– В 2021 году запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов, а затем эту программу расширили. Регионы отмечают высокую эффективность этого механизма, – отметил президент.
К выполнению этого поручения власти приступят в следующем году.