Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Департамент экономической политики Омска ведет переговоры с предпринимателем, решившимся на завершение объекта.

Вице-мэр, директор департамента экономической политики Омска Елена Дячук анонсировала возобновление строительства гостиницы у Телецентра, рядом с академией «Авангард». Некий инвестор решился на реанимацию проекта.

- В перспективе реанимация проекта отеля-долгостроя на проспекте Мира, рядом с академией «Авангард». Идут переговоры с инвестором, пока нет другой конкретики, - сказала Елена Дячук.

Напомним, 10-этажную гостиницу у Телецентра начал строить ещe в 2007 году «Трест № 5», но обанкротился. Затем за достройку взялся «Л-Финанс», намереваясь открыть к 300-летию Омска четырехзвездочный отель под брендом «Хилтон». Вложить туда компания собиралась 2 млрд рублей, но тоже разорилась.

Елена Ляхова
·Экономика/Бизнес

Департамент экономической политики Омска ведет переговоры с предпринимателем, решившимся на завершение объекта.

Вице-мэр, директор департамента экономической политики Омска Елена Дячук анонсировала возобновление строительства гостиницы у Телецентра, рядом с академией «Авангард». Некий инвестор решился на реанимацию проекта.

- В перспективе реанимация проекта отеля-долгостроя на проспекте Мира, рядом с академией «Авангард». Идут переговоры с инвестором, пока нет другой конкретики, - сказала Елена Дячук.

Напомним, 10-этажную гостиницу у Телецентра начал строить ещe в 2007 году «Трест № 5», но обанкротился. Затем за достройку взялся «Л-Финанс», намереваясь открыть к 300-летию Омска четырехзвездочный отель под брендом «Хилтон». Вложить туда компания собиралась 2 млрд рублей, но тоже разорилась.

Елена Ляхова