Департамент экономической политики готов расширить список предпринимателей, готовых вложиться в туризм. Время есть до 1 апреля 2025 года.

Департамент экономической политики готов расширить список предпринимателей, готовых вложиться в туризм. Время есть до 1 апреля 2025 года.

Сегодня, 29 февраля, на пресс-конференции вице-мэр, директор департамента экономической политики Омска Елена Дячук рассказала детали проекта по строительству быстровозводимого жилья по госпрограмме «Развитие туризма».

По ее условиям, предприниматели могут получить до 1,5 млн из бюджета на один номер в глэмпинге площадью не меньше 15 «квадратов». В номере должны присутствовать место для отдыха, туалет и ванная, а также электричество.

Согласно требованиям конкурса, бюджетное софинансирование предоставят компании, которая возьмет на себя 50 % расходов на воплощение инвестпроекта. Заявки на участие в конкурсе на 2025 год принимаются до 1 апреля.

По словам директора департамента экономической политики, построить домики и палатки на природе пожелали уже три инвестора.

– Проект набирает обороты. Мы работаем совместно с Минкультом. В прошлом году регион получил 92 млн рублей на проекты глэмпинга, которые сейчас реализуются. В настоящий момент у нас три инвестора, которые заявились на конкурс. Далее федеральный уровень для последующего отбора. В случае необходимости мы готовы расширить перечень участников, – уточнила Елена Дячук.

Другие детали вице-мэр раскрывать не стала, упомянув лишь, что зоны глэмпинга появятся и в городе, и в Омской области.