В рамках капремонта мост не будут перекрывать полностью, а лишь частично ограничат на нем движение. При этом троллейбусы по нему ездить не будут.

В рамках капремонта мост не будут перекрывать полностью, а лишь частично ограничат на нем движение. При этом троллейбусы по нему ездить не будут.

О схемах перекрытия движения по мосту у Телецентра (60-летия ВЛКСМ) на время его капремонта рассказал в интервью РИА «Омск-информ» директор департамента транспорта Вадим Кормилец. Напомним, что капремонт одного из важнейших мостов города начнется уже в этом году. Завершить все работы планируется в 2025 году. При этом, в отличие от Ленинградского моста, мост у Телецентра перекроют не столь масштабно.

– Проект организации дорожного движения по мосту 60-летия ВЛКСМ предусматривает организацию движения по четырем полосам из шести. В отличие от Ленинградского моста, где осталось на период ремонта всего две полосы и пропускная способность снизилась на 60 %, – рассказал Вадим Кормилец.

Отметим, что пока точной даты перекрытия моста у Телецентра нет. На время его капремонта будут демонтированы опоры контактной сети, поэтому троллейбусы по этому мосту временно ездить не будут.