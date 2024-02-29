В департаменте экономической политики объяснили появление павильонов там, где их быть не должно. Теперь власти ввели новые правила торговли.

В департаменте экономической политики объяснили появление павильонов там, где их быть не должно. Теперь власти ввели новые правила торговли.

На сегодняшней пресс-конференции вице-мэр, директор департамента экономической политики Елена Дячук рассказала о судьбе незаконных муниципальных ярмарок на территории города.

Ранее «Омск-информ» подробно писал об этих торговых точках, которые официально закрыли, но по факту они существовали и приносили немалый доход бенефициарам. Нарушения обнаружили аудиторы Контрольно-счетной палаты Омска. Согласно отчету ведомства, в 2020-2023 годах руководство муниципального предприятия «Муниципальные рынки» сдавало посредникам торговые площади по 112 рублей за «квадрат». А частный бизнес, в свою очередь, пересдавал киоски в разы дороже, по 2500 рублей за квадратный метр.

По словам Елены Дячук, на момент появления муниципальных ярмарок они были законными. Сейчас с предпринимателями расторгли договор аренды. Незаконные павильоны собираются убирать.

- Когда эти ярмарки устанавливались, их размещение было регламентировано постановлением правительства П-160 «Об утверждении Порядка организации ярмарок в Омской области и продажи товаров на них». Сейчас с предпринимателями расторгнут разговор аренды. Департамент контроля Омска в планомерном порядке ведет работу по выносу объектов. Но это небыстрый процесс, - пояснила Елена Дячук.

На данный момент департамент экономической политики прорабатывает вариант включения павильонов в схему размещения торговых объектов, уже на законной основе, в соответствии с постановлением № 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города».

- Понятно, что этот процесс займет продолжительное время. Порядка 2-3 месяцев уйдет на предупреждение прежних собственников. Потом стартует конкурсная процедура, сбор заявок от участников, - отметила Елена Дячук.

Это означает, что по новым правилам не всем бенефициарам «ярмарок-призраков» удастся пройти через конкурсные процедуры и сохранить торговые точки. Часть из них уберут, а другую часть заставят играть по новым правилам.