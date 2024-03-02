Как пояснил глава дептранса, львиная доля транспортных проблем связана с перекрытием Ленинградского моста. Омичи буквально «прут» в центр.

Как пояснил глава дептранса, львиная доля транспортных проблем связана с перекрытием Ленинградского моста. Омичи буквально «прут» в центр.

Центр Омска буквально «утопает» в пробках практически весь последний год. Заторы наблюдаются каждый вечер от площади Ленина до метромоста, «стоит» Жукова, Фрунзе, а по утрам в пробках – весь Красный Путь. Когда это прекратится? Ответ знают в дептрансе. Как оказалось, причина пробок в центре города кроется в... Ленинградском мосту. Об этом в интервью РИА «Омск-информ» рассказал глава ведомства Вадим Кормилец.

– Сейчас многие едут в центр города, чтобы не стоять в пробках на Ленинградском мосту. Основные проблемы, которые сейчас наблюдаются в центре – на Соборной площади, Орджоникидзе, Фрунзе, Гусарова, Герцена, Интернациональной, Ленина, связаны с осложнением движения по Ленинградскому мосту, – отметил Кормилец. – Как только будет завершен ремонт Ленинградского моста, мы избавимся от большой загруженности центра города.

По словам главы дептранса, за последнее время было откорректировано множество светофоров в центре города, но усложнение движения все равно имеется – это объективная данность.

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