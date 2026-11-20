Фото: Omskinform.ru

Утром пятницы, 20 ноября, на центральных магистралях Омска образовались серьезные заторы из-за трех дорожно-транспортных происшествий. По сведениям сервиса «Яндекс Пробки», общая загруженность улиц города при этом оценивалась лишь в 4 балла из 10, а температура воздуха держалась около -8 градусов.

Наиболее сложная обстановка сложилась на Ленинградском мосту и улице Масленникова в направлении перекрестка с проспектом Маркса. Согласно данным сервиса, одна из аварий произошла почти у съезда с моста, и к ней выстроилась длинная очередь машин с Левого берега – от улицы Суворова. В районе развязки на Суворова зафиксировано еще одно ДТП, из-за чего движение затруднено не только там, но и по улице 60 лет Победы.

Третье столкновение случилось на Масленникова, где транспорт стоит от Пушкина до Маркса. На пересечении Масленникова и Маркса в это утро дежурит регулировщик, однако автомобилей по-прежнему очень много: некоторые водители не успевают освободить пешеходный переход к моменту, когда пешеходам загорается зеленый, поскольку впереди просто нет места для проезда.