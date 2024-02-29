Мужчина работал подсобным рабочим, и на его ногу упал тяжелый груз. Он решил получить компенсацию.

Мужчина работал подсобным рабочим, и на его ногу упал тяжелый груз. Он решил получить компенсацию.

В суд обратился бывший работник ООО «СтальСервис», который потребовал от компании компенсацию морального вреда. Мужчина пояснил, что с 2016 года он работал на предприятии подсобным рабочим. Однажды во время работы на ногу омича упал тяжелый груз. Врачи диагностировали у него закрытый двойной перелом обеих костей правой голени со смещением.

Во время реабилитации омич отправил запрос работодателю на проведение расследования несчастного случая. Но ответ он так и не получил.

– В результате суд, рассмотрев дело по существу, выявил причины несчастного случая, которые заключались в невнимательности пострадавшего, а именно: при разгрузке грузового автомобиля от труб и узких пластин, общим весом около 100 кг, мужчина не заметил, что укладывал металл неустойчиво, в результате чего получил травму ноги от упавших труб, – отметили в УФССП по Омской области.

Суд обязал компанию выплатить бывшему сотруднику 132 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов.

Приставы наложили арест на счета организации, после чего компания сразу же выплатила омичу необходимую сумму.