Глава дептранса дал свою оценку транспортной реформе, рассказал про ликвидацию пробок и о том, как омичи будут ездить после закрытия двух мостов.

Глава дептранса дал свою оценку транспортной реформе, рассказал про ликвидацию пробок и о том, как омичи будут ездить после закрытия двух мостов.

Снег и общественный транспорт – две самые «горячие» для Омска темы. Но если снег через месяц-полтора растает, то проблемы с транспортом никуда не денутся. Омичи ежедневно жалуются на автобусы, в которые сложно попасть, а также на пробки и плохую работу маршруток, которые ранее убрали из центра.

О своем видении всех этих проблем и о «рецептах» их решения мы поговорили с главой департамента транспорта омской мэрии Вадимом Кормильцем.

О результатах транспортной реформы

– Вадим Геннадьевич, прошло уже 8 месяцев с тех пор, как из центра убрали маршрутки. Как вы считаете, правильным ли было это решение или все-таки это большая ошибка?

– Я хочу сказать, что далеко не все жалобы на общественный транспорт связаны с теми изменениями, которые произошли 1 июля, когда мы вынесли маршрутки из центра города. К примеру, были жалобы на 7-й трамвайный маршрут, где были и обрывы проводов, и проблемы с путями из-за обильных осадков. Это объективные проблемы, и они тоже есть.

В целом я удовлетворен этой небольшой частью реформы, но не обошлось без определенных минусов. И эти минусы я связываю в первую очередь с нехваткой водительского состава. Объясню почему. На сегодняшний день для нормальной работы общественного транспорта есть плановый выпуск. Если бы он был обеспечен, то никаких проблем пассажиры не испытывали бы ни утром, ни днем, ни вечером. Плановое количество подвижного состава обеспечивает сформировавшийся в Омске пассажиропоток. Но обеспечить его невозможно из-за дефицита кадров. Одному только МП ПП № 8 не хватает 160 водителей.

Поэтому основная причина трудностей с общественным транспортом в Омске – это не реформа, а кадры. Порядка 20 % неукомплектованность водителями у муниципальных перевозчиков, у частных перевозчиков недовыпуск доходит до 40 %. К примеру, возьмем 59-й маршрут, на который поступают нарекания. Этот маршрут никак не менялся, работал и ранее, но из-за дефицита кадров увеличилось время ожидания автобусов на нем. И по другим маршрутам тоже есть жалобы.

О зарплатах водителей

– С чем связан столь большой дефицит водителей? Ведь раньше не было такой кадровой проблемы, хотя зарплаты у водителей были намного ниже.

– По статистике около половины российских предприятий сталкиваются с дефицитом кадров. И отрасль транспорта – она одна из тех, где такой дефицит наибольший. Мы проводим работу в этом направлении. Недавно директор МП «Пассажирское предприятие № 8» Марат Саликов отправлял своих специалистов по районам области для того, чтобы они отрабатывали вопрос привлечения водительских кадров. Охватили 16 районов. По результатам бесед выяснилось, что часть мужского населения работает на вахтах на Севере, часть ушла на СВО, часть работает на предприятиях ОПК. Зарплаты там или сопоставимы, или повыше, чем у нас в МП ПП № 8. Видимо, откладывает свой отпечаток специфика работы водителя автобуса.

Проводится немало мероприятий как по привлечению новых водителей, так и по удержанию действующих. Пока особых успехов по привлечению кадров нет, но и отток значительно сократился. С каждым, кто хочет уволиться, проводит личную беседу директор предприятия. Часто люди находят более «денежную» работу или уезжают в другой город. Есть люди, которые увольняются для перерасчета пенсии, и не все потом возвращаются. Плюс еще одна причина – низкая заработная плата.

– Низкая зарплата? Да чуть ли не из каждого «утюга» сообщается о том, что зарплата водителей муниципального транспорта – 70–75 тысяч! Довольно неплохо по омским меркам.

– Сейчас ставка за выполнение нормы часов работы за месяц составляет 55 тыс. рублей. Но по факту водители перерабатывают, мы этого не скрываем, и у них зарплата с переработками как раз и составляет те самые 70–75 тысяч. Последние три-четыре года проводится стабильная индексация заработной платы водителей. Кроме этого, в прошлом году по отдельным категориям подняли на 10 %. На этом не останавливаемся, и с 1 июля этого года зарплата будет увеличена со стандартных 55 тысяч до 70 тыс. рублей. То есть увеличивается стоимость часа работы. К чему это приведет? При той же самой выработке с учетом переработок зарплата водителей вырастет на 15–20 тысяч. И средняя зарплата у водителей с учетом переработок составит от 90 тысяч и более.

– Справедливости ради, многие молодые водители жалуются, что не видят не то что 70, а даже тех самых 55 тысяч. Получив зарплату 35–40 тысяч, они через несколько месяцев увольняются из-за того, что часто приходится простаивать на ремонте, да и классности у них нет…

– Уже вносятся изменения в систему оплаты труда, и мы отказываемся от классности. Раньше как было: водитель 1-го класса получал больше, чем водитель второго и третьего классов. Это было не вполне справедливо, так как все водители выполняют одинаковую работу. Классность – это некий атавизм. Теперь молодой водитель, пришедший на предприятие, не будет получать пониженную заработную плату.

– Хватит ли денег у МП «Пассажирское предприятие № 8» на выплату таких больших по омским меркам зарплат? Ведь это дотационное предприятие.

– Денег хватит.

– Стоимость проезда в Омске не увеличивалась с 2019 года. Очевидно, что рано или поздно ее придется поднимать. Не лучше ли это делать каждый год, но по чуть-чуть, чем сразу, но на 5–10 рублей, как это уже происходило в Омске?

– О плановом повышении стоимости проезда мне ничего не известно. Но этот вопрос рано или поздно возникнет – это неизбежно. Я абсолютно согласен с тем, что лучше повышать стоимость проезда каждый год, но понемногу. Это не будет так больно «бить» по карманам горожан.

«Придумаем новый маршрут для Левобережья»

– Жители Левобережья с нетерпением ждут открытия трех новых троллейбусных маршрутов, которые хоть и частично, но должны решить транспортную проблему. При этом скоро начнется капремонт моста у Телецентра, и троллейбусы там ездить не будут. Есть ли выход из ситуации?

– Один маршрут будет проходить по Ленинградскому мосту, а два перспективных маршрута, которые должны быть открыты в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, планируется запустить через мост 60-летия ВЛКСМ. Движение по нему будет ограничено, опоры контактной сети будут демонтированы. Мы придумаем какой-нибудь троллейбусный маршрут, который будет функционировать на период ремонта моста и вывозить в центр жителей новых районов Левобережья. Сейчас над этим работаем.

– Когда 7-й троллейбусный маршрут снова пройдет по Ленинградскому мосту?

– Как только будет реконструировано депо на Ватутина. Ориентировочно это 2025 год.

Троллейбусы вернутся на Ленина

– В 2026 году запланирован ремонт Комсомольского моста. Как будут ездить люди через центр города? Омичам уже предрекают транспортный коллапс.

– На самом деле Комсомольский мост будет закрыт полностью с демонтажем Сухого Пролета. На прошлой неделе у нас собиралась рабочая группа, на которой обсуждался вопрос организации движения на период ремонта моста. Одно из поступивших предложений – планируем насытить улицу Ленина пассажирским транспортом и улицу Бударина предусмотреть для проезда личного автотранспорта. Рассматриваем вариант восстановления движения троллейбусов по Ленина от Ленинградской площади в сторону «Яблоньки». Там для троллейбусов планируем отдать одну полосу из трех. Пока оцениваем все ресурсы, запасы пропускной способности. Еще нужно делать аналитику.

– А как омичи будут ездить по мосту через Телецентр, который в этом году закроют на капремонт? Вы обмолвились, что троллейбусов там не будет точно…

– Проект организации дорожного движения по мосту 60-летия ВЛКСМ предусматривает организацию движения по четырем полосам из шести. В отличие от Ленинградского моста, где осталось на период ремонта всего две полосы и пропускная способность снизилась на 60 %.

О борьбе с пробками

– Еще один болезненный вопрос – это вопрос пробок. У нас практически каждый вечер весь центр стоит от площади Ленина до метромоста. И ситуация не меняется. Что в этом плане будет предпринимать департамент транспорта?

– Сейчас многие едут в центр города, чтобы не стоять в пробках на Ленинградском мосту. Основные проблемы, которые сейчас наблюдаются в центре – на Соборной площади, Орджоникидзе, Фрунзе, Гусарова, Герцена, Интернациональной, Ленина, связаны с осложнением движения по Ленинградскому мосту. Как только будет завершен ремонт Ленинградского моста, мы избавимся от большой загруженности центра города. Да, мы значительно откорректировали светофоры в центре города, но усложнение движения имеет место – это объективная данность.

Кроме того, разработан проект развязки у метромоста, благодаря которой можно будет с улицы Орджоникидзе беспрепятственно выехать на метромост и улицу Красный Путь. Так что ситуация в том районе должна улучшиться.

– Ранее сообщалось, что возможно, в центре города будет изменена схема движения транспорта – по улицам Думской, Пушкина и Лермонтова будет организовано одностороннее движение. Есть ли подвижки в этом вопросе?

– Работа по организации дорожного движения сродни творческому процессу. Это не быстрая работа, ты часто не знаешь конечного результата, как именно будет решена задача. Что касается кругового движения, я предложил повременить с этим нововведением. Трафик проще с Комсомольского моста сразу направить на Думскую, чем запускать по кругу на Лермонтова через Жукова. Тем более что улица Лермонтова на участке от Маркса до Жукова, мягко говоря, не обладает нужной пропускной способностью. К тому же улица Лермонтова от от улицы Маршала Жукова и далее односторонняя. Транзит транспорта там нельзя организовать.

– В завершение хотелось бы спросить про более глобальное – улично-дорожную сеть Омска. В стране строятся хорошие большие магистрали, скоро скоростная трасса дойдет до Омска, и, несомненно, вырастет нагрузка на улично-дорожную сеть города. Справится ли она с этим, не задохнется ли город в пробках?

– На самом деле, в целом по стране стоит задача по созданию качественной, разветвленной улично-дорожной сети в российских городах. Все идет к созданию мощной, современной транспортной инфраструктуры. При этом заезд в крупные города нежелателен. Вокруг крупных городов важно создать объездные дороги. Для Омска это Северный обход, который защитит город от транзита. Этой дороги нам не хватает. Когда обход будет построен, проблема транзитного транспорта в Омске будет ликвидирована.