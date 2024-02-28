По словам известного спортсмена, Омск – это борцовский город не на всероссийской, а на мировой карте.

По словам известного спортсмена, Омск – это борцовский город не на всероссийской, а на мировой карте.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, который прилетел в Омск вчера, 27 февраля, чтобы открыть международный турнир по грико-римской борьбе, назвал Омск борцовским городом. Причем не на всероссийской карте, а на мировой.

– Омск – это борцовский город, причем даже не на всероссийской, а на мировой карте. Это кузница не только борцов, но и наставников – от Ивана Калюжного до Виктора Игуменова, не говоря про Громыко, Кисельникове, Кудинове. Не удивительно, что при таких заслуженных наставниках в регионе появилось множество маститых спортсменов, – заявил Карелин.

Напомним, что соревнования в Омске начались 26 февраля, завершатся они 1 марта.