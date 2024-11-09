В частности, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина встретилась со студентами СибГУФКа.

Вчера, 8 ноября, на «G-Drive Арене» стартовали международные соревнования по греко-римской борьбе «Сила традиций» при поддержке «Карелин-фонда».

Старты собрали порядка 130 участников из России и четырех зарубежных стран. В состязаниях принимают участие 12 юношеских сборных из разных федеральных округов России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Почетными гостями стали олимпийские чемпионы по разным видам спорта. Они приехали пообщаться с омичами и провести мастер-классы. Уже прошли занятия у олимпийских чемпионок по баскетболу Ирины Минх и Элен Шакировой. Также тренировку провели знаменитые гандболисты: олимпийский чемпион Игорь Лавров и заслуженный тренер России Григорий Манаков.

Четырехкратный победитель Олимпийских игр по плаванию Александр Попов и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина встретились со студентами СибГУФКа. Еще одним фронтменом стал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул масштаб этого спортивного события.

– Считаем Александра Карелина омичом. Сегодня прославленный спортсмен и 20 олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, Советского Союза, Российской Федерации присутствуют здесь, в Омске, – рассказал Хоценко. – Фамилию Карелина знают во всем мире, она объединяет весь борцовский мир. И для Омска эта фамилия означает очень многое, так как именно у нас он учился и завоевал первую золотую медаль Олимпиады, будучи студентом нашего спортивного вуза.

Как рассказал Александр Карелин, в Омск приехала плеяда очень сильных спортсменов.

– Все они здесь по двум причинам: показать личный пример тем 132 атлетам, которым выпала возможность выйти на ковер «G-Drive Арены», и, конечно же, мотивировать тех, кто в будущем пойдет в спортивный зал, – подчеркнул Карелин.

Соревнования продлятся 8 и 9 ноября.