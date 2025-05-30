Омск-Информ
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·Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин приедет на чемпионат России по греко-римской борьбе.

С 5 по 7 июня 2025 года «G-Drive Арена» примет чемпионат России по греко-римской борьбе, последний раз его проводили в Омске в 1987 году.  

Ожидается, что в Омск приедут трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

Полная программа соревнований и порядок приобретения билетов будут опубликованы на официальном ресурсе чемпионата. Его обещают сделать максимально доступным.

·Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин приедет на чемпионат России по греко-римской борьбе.

С 5 по 7 июня 2025 года «G-Drive Арена» примет чемпионат России по греко-римской борьбе, последний раз его проводили в Омске в 1987 году.  

Ожидается, что в Омск приедут трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

Полная программа соревнований и порядок приобретения билетов будут опубликованы на официальном ресурсе чемпионата. Его обещают сделать максимально доступным.