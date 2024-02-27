Традиционное первенство, посвященное памяти знаменитого борца и тренера Юрия Крикухи, стартовало сегодня.

Традиционное первенство, посвященное памяти знаменитого борца и тренера Юрия Крикухи, стартовало сегодня.

Сегодня в Омском велотреке состоялось открытие традиционного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти заслуженного тренера России Юрия Крикухи. Одним из участников церемонии наряду с другими официальными лицами стал знаменитый российский борец, трехкратный олимпийский чемпион Алекандр Карелин, недавно прилетевший в Омск.

– Рад, что этот турнир проходит на омской земле, где самая борцовская кафедра в институте физкультуры, на ней учились многие замечательные тренеры, которые были тренерами главных сборных страны, – сказал в приветственной речи Карелин.

На первенстве выступят 359 борцов из 52 российских регионов, они сразятся за награды в 10 весовых категориях.

Напомним, что Карелин также встречался с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Обсуждалось проведение осенью в Омске международного турнира по греко-римской борьбе.