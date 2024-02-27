Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Соревнования планируют провести предстоящей осенью.
В этом году в Омской области пройдет международный турнир по греко-римской борьбе. Об этом губернатор Виталий Хоценко договорился с известным спортсменом Александром Карелиным.
– Этим видом спорта у нас занимается более 3 тысяч человек. Более того, греко-римская борьба входит в обязательную программу нашей летней сельской спартакиады «Королева спорта», которая проводится в регионе уже более полувека, – отметил глава региона.
Соревнования планируют провести предстоящей осенью.
·Общество

Соревнования планируют провести предстоящей осенью.
В этом году в Омской области пройдет международный турнир по греко-римской борьбе. Об этом губернатор Виталий Хоценко договорился с известным спортсменом Александром Карелиным.
– Этим видом спорта у нас занимается более 3 тысяч человек. Более того, греко-римская борьба входит в обязательную программу нашей летней сельской спартакиады «Королева спорта», которая проводится в регионе уже более полувека, – отметил глава региона.
Соревнования планируют провести предстоящей осенью.