На соревнования «Сила традиций» приедут спортсмены из Армении, Казахстана, Белоруссии и всех федеральных округов России.

С 7 по 10 ноября на «G-Drive Арене» состоятся международные соревнования по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет «Сила традиций». О проведении в Омске статусного турнира договорились губернатор Виталий Хоценко и 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Раньше эти соревнования назывались «Турнир Карелина».

– Эти престижные старты уже в 4-й раз будут проходить в нашем регионе. Готовимся принимать сильнейших спортсменов из разных стран. К нам приедут команды из Армении, Казахстана, Белоруссии и всех федеральных округов России, – сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник.

Сегодня на арене состоялся оргкомитет по проведению соревнований, обсуждались организационные вопросы, в том числе медицинское сопровождение, обеспечение безопасности, культурная составляющая и информационная кампания. Глава Минспорта пообещал провести турнир на высоком уровне.