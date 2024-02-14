Турнир проходил в Румынии. Омский борец греко-римского стиля победил соперника из Молдавии досрочно.

Турнир проходил в Румынии. Омский борец греко-римского стиля победил соперника из Молдавии досрочно.

В Бухаресте (Румыния) проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. В сборную России входит наш земляк, уроженец поселка Русская Поляна, Адлет Тюлюбаев. Он представляет греко-римский стиль.

Как сообщили в региональном Минспорта, накануне стали известны победители и призеры в пяти весовых категориях. Среди них оказался и Адлет. В поединке в категории до 77 кг омский борец досрочно победил молдавского атлета Александра Гуту и завоевал таким образом бронзовую медаль.

Наряду с Тюлюбаевым, медали завоевали еще двое россиян: Сергей Семенов победил в категории до 130 кг, а Анвар Аллахьяров стал бронзовым призером в весе до 63 кг.

Адлет Тюлюбаев тренируется под руководством Сергея Суворова, а первым его наставником был Сынжигит Етекбаев. В карьере Тюлюбаева есть различные достижения: он побеждал на Гран-при Испании (2019), выигрывал Кубок России (2020), становился серебряным призером чемпионата России (2022) и трижды – бронзовым (2016, 2023 и 2024).

Отметим, что российская команда выступает на чемпионате Европы в нейтральном статусе.