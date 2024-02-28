Форвард «Авангарда» признался, что уже освоился в Омске. Однако погода в городе кажется ему слишком холодной.

Форвард «Авангарда» признался, что уже освоился в Омске. Однако погода в городе кажется ему слишком холодной.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше перед стартом плей-офф дал оценку сезону и рассказал о своем досуге. По словам форварда, команда в целом и его звено провели хороший сезон, и теперь нужно по-максимуму выложиться в плей-офф.

– Сезон хороший получился, а теперь мы переходим к самой главной стадии – плей-офф. Легко точно не будет, – отметил форвард.

Во время плей-офф у Буше будет мало свободного времени, которое он в Омске проводит по-разному.

– В Омске освоился, в свободное время общаюсь по видео с семьей или прогуливаюсь. Но так как в Омске очень холодно, то предпочитаю гулять по торговым центрам, – отметил Буше.

Форвард очень позитивно настроен на серию с «Ладой» и уверен, что «Авангард» преодолеет все трудности.