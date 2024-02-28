До момента смерти знаменитый политик оставался единственным из живущих советских экс-премьеров. Ему было 94 года.

До момента смерти знаменитый политик оставался единственным из живущих советских экс-премьеров. Ему было 94 года.

В Москве на 95-м году жизни умер бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. О его смерти сообщила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

– Для меня Николай Иванович – ярчайший пример «человека труда». Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, – отметила Матвиенко.

Николай Рыжков родился в 1929 году в поселке Дылеевка в Донбассе. Карьеру начинал на «Уралмаше», пройдя путь от мастера до начальника цеха. В 1975–1979 годах был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, в 1979–1982 годах – первым заместителем председателя Госплана СССР. В 1982 году стал секретарем ЦК КПСС.

Должность председателя Совета Министров СССР занял в 1985 году. Во время перестройки поддерживал курс Михаила Горбачева, однако взгляды на экономическое оздоровление страны у правительства и радикальных политических сил расходились. Постоянные конфликты и критика на этой почве привели Рыжкова в конце 1990 года к обширному инфаркту. В 1991-м он уступил пост Валентину Павлову.

В постсоветский период избирался депутатом Государственной Думы РФ и был сенатором от Белгородской области. В 2006–2011 годах возглавлял комиссию Совета Федерации по естественным монополиям.

После смерти Николая Тихонова в 1997 году Рыжков оставался последним из живущих бывших председателей Совета Министров СССР.