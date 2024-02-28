Главный тренер «Авангарда» считает, что команде нужно быть готовой к любым ситуациям.

Главный тренер «Авангарда» считает, что команде нужно быть готовой к любым ситуациям.

По словам наставника «ястребов» Михаила Кравца, команда из Тольятти, с которой предстоит сразиться в первом раунде плей-офф, хорошо играет в обороне, это агрессивная, неуступчивая команда.

– Очень серьезный соперник, с ними у нас игры тяжело проходили все время. Напряженно, даже счет в сезоне 2:2. Не так все просто, но нужно готовиться, анализировать игру – и свою, и «Лады», то, что мы уже сегодня начали делать. Хороший соперник, нужно быть готовым к любым ситуациям и самим не упускать нити игры. Нужно быть готовыми – и характером, и всем, что есть внутри, чтобы выдать свои лучшие игры во время плей-офф, – отметил Кравец.

При этом Кравец добавил, что его команде без разницы, с кем было играть в первом раунде – с «Ладой» или «Амуром», на который «Авангард» бы вышел, выиграв последний матч регулярки.

В свою очередь форвард «ястребов» Иван Николишин назвал «Ладу» хорошо организованной командой.

– Они могут чем угодно удивить, но надеюсь, что мы их тщательно разберем, и «Ладе» больше будет нечем удивлять, – отметил Николишин.

А форвард Рид Буше предрек «боевую серию» с «Ладой». По мнению американца, легко точно не будет. Первый матч плей-офф с командой с волжских берегов «Авангард» сыграет уже послезавтра.