Омск-Информ
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·Общество

Даты скорректировали, так как некоторые из них выпадают на выходные дни.
В марте доставлять пенсии и социальные выплаты омичам будут по новому графику. Как сообщили в Омском отделении Социального фонда, единый день доставки выплат детского пособия 3 марта выпадает на выходной, поэтому семьи получат их 1 и 2 марта. На день раньше зачислят и пенсии – 7, 15 и 21 марта.
Ежемесячную выплату из средств материнского капитала жителям региона перечислят 5 марта. Пособие по уходу за детьми до 1,5 года работающие родители получат 6-7 марта.
Страховые выплаты пострадавшим на производстве планируется перечислить 4 марта. Через банки зачисления произведут 15 марта.
·Общество

Даты скорректировали, так как некоторые из них выпадают на выходные дни.
В марте доставлять пенсии и социальные выплаты омичам будут по новому графику. Как сообщили в Омском отделении Социального фонда, единый день доставки выплат детского пособия 3 марта выпадает на выходной, поэтому семьи получат их 1 и 2 марта. На день раньше зачислят и пенсии – 7, 15 и 21 марта.
Ежемесячную выплату из средств материнского капитала жителям региона перечислят 5 марта. Пособие по уходу за детьми до 1,5 года работающие родители получат 6-7 марта.
Страховые выплаты пострадавшим на производстве планируется перечислить 4 марта. Через банки зачисления произведут 15 марта.