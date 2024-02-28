Зарплаты лидеров «Авангарда» на следующий сезон не изменятся. В общей сложности Владимир Ткачев и Рид Буше заработают почти 200 миллионов. И это без бонусов.

Зарплаты лидеров «Авангарда» на следующий сезон не изменятся. В общей сложности Владимир Ткачев и Рид Буше заработают почти 200 миллионов. И это без бонусов.

«Спорт-Экспресс» составил тройку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ на следующий сезон. В нее вошли лидеры «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше.

Их зарплаты по сравнению с нынешним сезоном не поменяются. Ткачев за год заработает 101 млн рублей, Буше 96 миллионов. И это не считая различных бонусов.

Компанию им составил нападающий СКА Алекс Гальченюк с зарплатой 100 млн рублей.

Но до начала следующего сезона еще далеко, вполне вероятно, что в первую тройку ворвутся другие игроки, которые подпишут солидные контракты.