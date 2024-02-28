Мужчина не давал согласия на получение рекламных сообщений, но все равно получал их.

Мужчина не давал согласия на получение рекламных сообщений, но все равно получал их.

В региональное УФАС обратился омич с жалобой на действия АО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Организация отправляла ему СМС с рекламой, однако разрешение на получение сообщений он не давал.

– При этом на рекламораспространителя возложена обязанность доказать наличие согласия абонента на получение рекламы, и именно он несет ответственность за распространение ненадлежащей рекламы, – отметили в УФАС.

Кроме того, в сообщениях банк не указал все условия для предоставления своих услуг, что тоже является нарушением. Это может ввести получателей рекламы в заблуждение.

Банк был привлечен к административной ответственности за распространение ненадлежащей рекламы.