За 2023 год РСХБ прокредитовал аграриев региона на сумму свыше 8 млрд рублей. Более 80% средств выдано по льготной ставке.

За 2023 год РСХБ прокредитовал аграриев региона на сумму свыше 8 млрд рублей. Более 80% средств выдано по льготной ставке.

В Москве состоялся юбилейный 35-й съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Там было отмечено, что фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и Омской области. Мероприятие помогло обсудить важнейшие аспекты деятельности фермеров, среди которых и потребности в финансовой поддержке.

— Благодаря весомому вкладу Россельхозбанка в популяризацию сельского хозяйства, на территории Омской области появляются новые земледельцы и животноводы, а своевременная финансовая поддержка позволяет начинающим фермерам расти, крепнуть и служить примером для всех, кто решит связать свою жизнь с сельским хозяйством, — поделился мнением президент АККОР Омской области Иван Бригерт.

В РСХБ подтвердили курс на оказание поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам и предприятиям АПК.

— Понимая важность качественного взаимодействия с аграриями, Россельхозбанк развивает финансовые и нефинансовые методы поддержки. Безусловно, в дальнейшем мы планируем продолжать оказывать всестороннюю помощь фермерам региона, а также активно взаимодействовать с АККОР, — сообщил директор Омского РСХБ Лев Янеев.

За 2023 год Россельхозбанк предоставил фермерам Омской области свыше 8 млрд рублей. Более 80% средств выдано по льготной ставке. Общая сумма на 30% больше, чем за предыдущий год. При этом из совокупного объёма выдач более 7 млрд рублей пошли на проведение сезонно-полевых работ.

В дополнение к финансовой поддержке РСХБ помогает фермерам в продвижении их продукции через интернет с помощью маркетплейса Своё Родное и на мини-ярмарках «Вкусная пятница». В нашем регионе Своим Родным пользуются более 50 фермеров, для покупателей провели уже 110 «Вкусных пятниц».

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