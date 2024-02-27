Кино снимали по роману Александра Проханова «Убийство городов». Действие разворачивается в 2015 году.

Кино снимали по роману Александра Проханова «Убийство городов». Действие разворачивается в 2015 году.

С 14 марта в российских кинотеатрах стартует показ художественного фильма «Позывной «Пассажир» (16+), снятого по роману Александра Проханова «Убийство городов». Посмотреть его можно будет и в Омске.

Действие фильма разворачивается в 2015 году. Молодой писатель из Москвы едет в Донбасс, чтобы найти пропавшего брата. Не интересующийся политикой молодой парень попадает в зону боевых действий, где сталкивается с реалиями войны.

Над сценарием работали Александр Проханов и Илья Казанков. Последний также стал режиссером картины. Главную роль исполнил Антон Шагин.

По «Пушкинской карте» можно посмотреть фильм бесплатно.