Женщина обратилась к медикам, но ставить прививки от бешенства ей в таком положении нельзя.

Женщина обратилась к медикам, но ставить прививки от бешенства ей в таком положении нельзя.

Вчера на улице 5-й Северной в Омске стая бездомных собак напала на беременную женщину. Четыре пса, все с чипами, повалили омичку на землю, но ей удалось отбиться.

– Одна укусила и повалила. Не знаю, как получилось отбиться, вокруг не было ни души. Упала я практически на живот на 6-м месяце беременности. Чуть позже из окна одного дома выглянула девушка, услышав крики. Сказала, на нее постоянно они кидаются. Сколько должно пострадать людей, чтобы были приняты меры? Мне, к примеру, из-за беременности нельзя ставить вакцину от бешенства, – рассказала женщина.

Она уже обратилась в травмпункт, где зафиксировали небольшую рану и синяки. Тем временем в мэрии сообщили, что направят на этот участок бригаду отлова муниципального приюта.